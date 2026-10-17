Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 17 октября: ВСУ уничтожили 1950 оккупантов и 1396 БпЛА
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 950 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 17 октября 2026 года
- личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек,
- танков – 12 415 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.,
- артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.,
- РСЗО – 2 221 (+4) шт.,
- средств ПВО – 1 710 (+2) шт.,
- самолетов – 449 шт.,
- вертолетов – 356 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4) шт.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.,
- крылатых ракет – 5 130 шт.,
- кораблей / катеров – 35 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329) шт.,
- специальной техники – 4 835 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.