За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 950 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 17 октября 2026 года

личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек,

танков – 12 415 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.,

артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.,

РСЗО – 2 221 (+4) шт.,

средств ПВО – 1 710 (+2) шт.,

самолетов – 449 шт.,

вертолетов – 356 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4) шт.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.,

крылатых ракет – 5 130 шт.,

кораблей / катеров – 35 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329) шт.,

специальной техники – 4 835 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.