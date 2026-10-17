За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 950 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 17 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек,
  • танков – 12 415 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин – 25 554 (+2) шт.,
  • артиллерийских систем – 51 266 (+24) шт.,
  • РСЗО – 2 221 (+4) шт.,
  • средств ПВО – 1 710 (+2) шт.,
  • самолетов – 449 шт.,
  • вертолетов – 356 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4) шт.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396) шт.,
  • крылатых ракет – 5 130 шт.,
  • кораблей / катеров – 35 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329) шт.,
  • специальной техники – 4 835 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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