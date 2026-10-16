Очередная атака на Харьков произошла вечером 16 октября. Известно о попаданиях в Слободском и Немышлянском районах города, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 16 октября: какие последствия

— В Слободском районе зафиксированы повреждения жилых домов — по предварительной информации, выбито более ста окон, — рассказал Терехов.

Он добавил, что в результате вражеского удара по Слободскому району есть пятеро пострадавших.

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Синегубов сообщил о ракетном ударе по Немышлянскому району. В результате него девять человек получили острую реакцию на стресс. Среди них — 13-летние девочка и мальчик.

Позже Терехов сообщил еще об одном ударе по Немышлянскому району.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Харьков. Были зафиксированы попадания в Шевченковском, Индустриальном и Основянском районах города.

В результате утренней атаки на Харьков погибли два человека, еще 19 пострадали. Десять человек были госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 696-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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