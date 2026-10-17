Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 950 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,

танків – 12 415 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.,

артилерійських систем – 51 266 (+24) од.,

РСЗВ – 2 221 (+4) од.,

засобів ППО – 1 710 (+2) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.,

крилатих ракет – 5 130 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329) од.,

спеціальної техніки – 4 835 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.