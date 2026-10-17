Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 950 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 17 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,
  • танків – 12 415 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.,
  • артилерійських систем – 51 266 (+24) од.,
  • РСЗВ – 2 221 (+4) од.,
  • засобів ППО – 1 710 (+2) од.,
  • літаків – 449 од.,
  • гелікоптерів – 356 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.,
  • крилатих ракет – 5 130 од.,
  • кораблів / катерів – 35 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329) од.,
  • спеціальної техніки – 4 835 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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обстріл, атака дронами і ракетами

Джерело: Генштаб ЗСУ

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