Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 17 жовтня: ЗСУ знищили 1950 окупантів і 1396 БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 950 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 17 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,
- танків – 12 415 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.,
- артилерійських систем – 51 266 (+24) од.,
- РСЗВ – 2 221 (+4) од.,
- засобів ППО – 1 710 (+2) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 962 (+4) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.,
- крилатих ракет – 5 130 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 163 883 (+329) од.,
- спеціальної техніки – 4 835 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.