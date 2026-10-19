Количество украинцев с отсрочкой, забронированных работников и тех, кто скрывается от мобилизации, значительно превышает количество военнослужащих.

Из-за стремительного роста темпов бронирования правительство предлагает изменить правила, чтобы предотвратить злоупотребления.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью ВВС Украина.

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Изменение правил бронирования от мобилизации: что известно

По словам премьера, статистика за последние 6-8 месяцев показывает, что каждый месяц десятки тысяч людей получают бронирование или отсрочку от мобилизации.

— И это все растет просто какими-то невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все, — отметил он.

Сергей Корецкий отметил, что для сдерживания этой тенденции и предотвращения злоупотреблений в системе бронирования необходимо пересмотреть действующие правила.

— Чтобы, как минимум, остановить эту динамику, которая создала очень негативный тренд, и избежать злоупотреблений и манипуляций в системе бронирования, мы и предлагаем пересмотреть правила, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что при пересмотре правил правительство сосредоточится на вопросах обороноспособности и обеспечения Сил обороны всем необходимым.

— Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, размер и отсутствие налоговых долгов — не совсем одно и то же, что критическое предприятие, — отметил он.

Корецкий объяснил, что статус критически важного предприятия должен определяться по двум главным критериям: вкладу в укрепление обороноспособности и обеспечение жизнедеятельности государства.

Премьер-министр отметил, что прежде всего нужно определить предприятия, которые действительно являются критическими, и к ним не должно возникать никаких претензий.

Следует проверять компании, которые производят, например, всего два дрона в год, но забронировали сотни своих работников.

Корецкий подчеркнул, что правительство должно минимизировать такие злоупотребления, и выразил надежду, что все детали новых правил удастся окончательно согласовать в течение этой недели.

Премьер заверил, что процент бронирования для работников энергетической отрасли менять не планируют.

— Говорят, что накануне самой сложной зимы мы “энергетикам изменим процент бронирования”. Но ведь это выглядит странно, правильно? Хотя, конечно, на этом очень легко делать какие-то манипуляции и политические выгоды, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 13 октября Кабинет министров принял постановление, предусматривающее изменения в механизм бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

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