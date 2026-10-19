Кількість українців із відстрочкою, заброньованих працівників і тих, хто переховується від мобілізації, значно перевищує кількість військовослужбовців.

Через стрімке зростання темпів бронювання уряд пропонує змінити правила, щоб запобігти зловживанням.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю ВВС Україна.

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Зміна правил бронювання від мобілізації: що відомо

За словами прем’єра, статистика за останні 6-8 місяців демонструє, що кожного місяця десятки тисяч людей отримують бронювання або відстрочку від мобілізації.

– І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі, – зазначив він.

Сергій Корецький зауважив, що для стримування цієї тенденції та запобігання зловживанням у системі бронювання необхідно переглянути чинні правила.

– Щоб, як мінімум, зупинити оцю динаміку, яка набрала дуже негативного тренду, і уникнути зловживань і маніпуляцій в системі бронювання, ми і пропонуємо переглянути правила, – наголосив посадовець.

Він додав, що під час перегляду правил уряд зосередиться на питаннях обороноздатності та забезпеченні Сил оборони всім необхідним.

– Чи може бути економічне бронювання? Швидше за все може, але заробітна плата, розмір і відсутність податкових боргів – не зовсім одне і те ж, що “критичне підприємство”, – зауважив він.

Корецький пояснив, що статус критично важливого підприємства має визначатися за двома головними критеріями: внеском у зміцнення обороноздатності та забезпечення життєдіяльності держави.

Прем’єр-міністр зазначив, що насамперед потрібно визначити підприємства, які справді є критичними, і до них не повинно виникати жодних претензій.

Варто перевіряти компанії, які виробляють, наприклад, лише два дрони на рік, але забронювали сотні своїх працівників.

Корецький наголосив, що уряд має мінімізувати такі зловживання, і висловив сподівання, що всі деталі нових правил вдасться остаточно узгодити протягом цього тижня.

Прем’єр запевнив, що відсоток бронювання для працівників енергетичної галузі змінювати не планують.

– Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми “енергетикам змінимо відсоток бронювання”. Але ж це виглядає дивно, правильно? Хоча, звісно, на цьому дуже легко робити якісь маніпуляції і політичні зиски, – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає зміни до механізму бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

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