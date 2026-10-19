Новые правила бронирования работников критически важных предприятий вызвали споры между правительством, бизнесом и народными депутатами.

13 октября Кабинет Министров принял решение об изменениях в порядке бронирования военнообязанных, утвержденном постановлением №76. Однако документ отправили на доработку после критики со стороны бизнеса и парламентариев.

Правительство объясняет необходимость изменений ростом количества забронированных работников и риском злоупотреблений. Представители бизнеса опасаются, что ограничения могут осложнить работу оборонных предприятий и критической инфраструктуры.

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Факты ICTV рассказывают, какие изменения в бронировании предлагало правительство, почему они вызвали критику и что предлагают депутаты.

Новые правила бронирования: изменения и что предлагает правительство

Решение от 13 октября касается порядка бронирования военнообязанных, который регулируется постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года. Документ определяет правила бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения. Постановление №76.

По информации, опубликованной народным депутатом Ярославом Железняком, среди предложений правительства было сокращение максимальной доли бронирования для предприятий оборонного и энергетического секторов со 100% до 85%. Для предприятий, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора, обсуждали снижение квоты с 75% до 60%.

Также предлагали изменить подход к расчету квоты бронирования и создать при Кабмине Координационный центр. Он должен был участвовать в вопросах определения критически важных предприятий и рассмотрения критериев их критичности. Именно объем полномочий этого органа стал одним из предметов критики.

Текст решения передали на доработку, а правительство продолжило обсуждение возможных изменений.

Почему новые правила бронирования в Украине вызвали критику

Бизнес-ассоциации выступили против возможного сокращения бронирования. Они опасаются, что предприятия могут потерять работников, необходимых для бесперебойной работы, выполнения государственных контрактов и уплаты налогов.

Причины критики решения правительства:

Отдельную обеспокоенность вызывает оборонно-промышленный комплекс. Предприятия этой отрасли производят продукцию для Сил обороны и выполняют государственные заказы. Сокращение количества забронированных работников может создать кадровые трудности и осложнить выполнение производственных планов.

Риски для оборонных предприятий и критической инфраструктуры также рассматривали на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Не менее важный вопрос — работа энергетических и коммунальных предприятий накануне зимы. Они должны обеспечивать работу сетей, ремонтировать поврежденную инфраструктуру и оперативно реагировать на аварии. Бизнес опасается, что нехватка работников может осложнить выполнение этих задач.

В пояснительной записке к проекту постановления №16160 депутаты также указали на риски, связанные с полномочиями Координационного центра. По их мнению, необходимо четко определить основания и сроки рассмотрения обращений, порядок принятия рекомендаций и возможность обжалования решений.

В этой же пояснительной записке авторы ссылаются на заключение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Согласно приведенным в документе данным, НАПК выявило коррупциогенные факторы в проекте правительственного решения и указало на необходимость его доработки.

Что заявил премьер-министр о бронировании

19 октября премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC News Украина объяснил, почему правительство хочет пересмотреть правила бронирования. По его словам, в течение последних шести-восьми месяцев количество людей, получающих бронирование или отсрочку, ежемесячно увеличивается на десятки тысяч.

Корецкий подчеркнул, что Силам обороны нужны военнослужащие, поскольку часть личного состава выбывает из строя из-за ранений, гибели, пропажи без вести и других обстоятельств. Он считает, что быстрое увеличение количества забронированных может усугубить проблему пополнения войска.

Премьер объяснил, что правительство стремится сократить возможности для злоупотреблений, когда статус критически важного предприятия используют для бронирования работников, которые фактически не выполняют критически важных функций. По его словам, приоритет должны получать предприятия, обеспечивающие обороноспособность и жизнедеятельность государства.

В то же время глава правительства признал, что перед принятием решения широких консультаций с представителями бизнеса не проводили. Он заявил, что правительство рассчитывает доработать правила в течение недели. Корецкий также заверил, что действительно критически важные для государства предприятия не должны пострадать от изменений.

Что предлагают депутаты в проекте постановления №16160

Парламентская инициатива предусматривает рекомендацию Кабинету Министров пересмотреть решение от 13 октября. Среди предложений — отменить правительственное решение, провести открытые консультации с бизнес-ассоциациями и обнародовать результаты обсуждения.

Также авторы хотят обеспечить представительство бизнес-ассоциаций в Координационном центре и определить, что он должен быть исключительно консультативно-совещательным органом. По замыслу депутатов, центр не должен самостоятельно принимать обязательные решения, менять критерии бронирования или отменять статус критически важного предприятия.

Цель проекта — не допустить, чтобы изменения в бронировании негативно повлияли на оборонное производство, работу критической инфраструктуры и обеспечение населения необходимыми товарами и услугами.

Изменятся ли правила бронирования

По состоянию на 19 октября правительство продолжает дорабатывать изменения в системе бронирования. Сергей Корецкий заявил, что окончательные предложения планируют подготовить в течение недели.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов доработки правительственного решения и рассмотрения парламентской инициативы. Главная задача — найти баланс между потребностью Сил обороны в пополнении личного состава и сохранением работников на предприятиях, от которых зависят оборонное производство, энергетика и жизнедеятельность населения.

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