Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київську область 19 жовтня зросла до трьох.

Про оновлені наслідки атаки повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Київську область 19 жовтня: що відомо

Ввечері 19 жовтня російські війська атакували виробничо-складську будівлю в одній із громад Обухівського району Київської області.

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На території підприємства виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наразі тривають роботи з розбирання завалів.

За оновленою інформацією ДСНС, внаслідок атаки на Київську область 19 жовтня загинули троє людей. Це чоловік та двоє жінок.

Як зазначив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки.

Ще шестеро людей дістали поранення.

Остаточні наслідки ворожої атаки наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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