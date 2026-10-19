В результате ночной массированной атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура дата-центра Датагруп.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Атака на инфраструктуру Датагруп

В компании сообщили, что возобновление дата-центра и его дальнейшая работа невозможны.

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Сотрудники не пострадали. Компания продолжает оказывать услуги клиентам с резервных площадок.

25 сентября украинский оператор телекоммуникационной инфраструктуры Datagroup сообщил, что один из его объектов был поражен ударным беспилотником. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, после ударов около 100 тыс. домохозяйств в Киеве и близлежащем регионе остались без доступа в интернет.

Тогда Министерство обороны России признало, что нанесло удар по офисам Datagroup, заявив, что компания обрабатывала и передавала “разведывательные данные в интересах Вооруженных сил Украины”.

Во время атаки на Киев 27 августа россияне повредили здание главного офиса Киевстара.

Президент Владимир Зеленский заявил об усилении защиты дата-центров и других объектов, которые имеют критическое значение в сфере связи.

В сентябре сообщалось, что правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем госорганов.

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