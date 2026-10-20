Детские выплаты в Дії: как оформить помощь
- С 20 октября 2026 года украинцы могут оформлять через приложение Дія пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года.
- Премьер-министр Сергей Корецкий рассказал, как это сделать и как будет происходить процедура.
В Украине упростили процедуру оформления социальной помощи для беременных женщин и семей с маленькими детьми. Теперь подать заявление на выплаты по беременности и родам, а также на пособие по уходу за ребенком до одного года можно через Дію.
Детские выплаты: как оформить через Дію
Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, после подачи онлайн-заявления информация автоматически поступает в Единую информационную систему социальной сферы. Она собирает необходимые сведения из государственных реестров и формирует проект решения, который затем проверяет и утверждает работник Пенсионного фонда.
В то же время граждане могут обратиться за назначением помощи лично — в сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы или к уполномоченным представителям территориальных общин.
Какие суммы пособия предусмотрены
Женщины, которые не имеют страхование в системе общеобязательного государственного социального страхования, могут получать пособие по беременности и родам в размере 7 000 грн в месяц.
Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста также составляет 7 000 грн.
Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрен повышенный размер пособия – 10 500 грн ежемесячно.