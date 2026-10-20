В Украине упростили процедуру оформления социальной помощи для беременных женщин и семей с маленькими детьми. Теперь подать заявление на выплаты по беременности и родам, а также на пособие по уходу за ребенком до одного года можно через Дію.

Детские выплаты: как оформить через Дію

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, после подачи онлайн-заявления информация автоматически поступает в Единую информационную систему социальной сферы. Она собирает необходимые сведения из государственных реестров и формирует проект решения, который затем проверяет и утверждает работник Пенсионного фонда.

В то же время граждане могут обратиться за назначением помощи лично — в сервисные центры Пенсионного фонда, ЦНАПы или к уполномоченным представителям территориальных общин.

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Какие суммы пособия предусмотрены

Женщины, которые не имеют страхование в системе общеобязательного государственного социального страхования, могут получать пособие по беременности и родам в размере 7 000 грн в месяц.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста также составляет 7 000 грн.

Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрен повышенный размер пособия – 10 500 грн ежемесячно.

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