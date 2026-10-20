Дитячі виплати у Дії: як оформити допомогу
- Із 20 жовтня 2026 року українці можуть оформлювати через застосунок Дія допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року.
- Премʼєр-міністр Сергій Корецький розповів, як це зробити та як відбуватиметься процедура.
В Україні спростили процедуру оформлення соціальної допомоги для вагітних жінок і родин із маленькими дітьми. Відтепер подати заяву на виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на допомогу по догляду за дитиною до одного року можна через Дію.
Дитячі виплати: як оформити через Дію
Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, після подання онлайн-заяви інформація автоматично надходить до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Вона збирає необхідні відомості з державних реєстрів і формує проєкт рішення, який згодом перевіряє та затверджує працівник Пенсійного фонду.
Водночас громадяни можуть звернутися за призначенням допомоги особисто — до сервісних центрів Пенсійного фонду, ЦНАПів або уповноважених представників територіальних громад.
Які суми допомоги передбачені
Жінки, які не мають страхування в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, можуть отримувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в розмірі 7 000 грн на місяць.
Щомісячна виплата на догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку також становить 7 000 грн.
Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено підвищений розмір допомоги — 10 500 грн щомісяця.