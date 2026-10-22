Награду Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген за женское лидерство присудили правозащитнице и лауреатке Нобелевской премии мира Александре Матвийчук.

Награду УЖК получила Александра Матвийчук

Александра в 2022 году стала лауреаткой Нобелевской премии мира. Она возглавляет общественную организацию Центр гражданских свобод, занимается защитой прав человека, документирует военные преступления и представляет интересы Украины на международной арене.

— Я хочу сказать три вещи. У Украины ярко выраженное женское лицо. Женщины должны поддерживать женщин независимо от сферы, в которой эти женщины работают. И последнее – в этой войне с Россией мы, украинские женщины, среди прочего, боремся за будущее наших детей и за то, чтобы наши дочери никогда в мире не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди, – отметила Матвийчук.

Награду правозащитнице вручила прошлогодняя лауреатка награды, военнослужащая бригады Азов Татьяна Теплюк с позывным “Хрещена”, которая является самой старшей военнослужащей в Украине.

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— На Украину во все века покушались, но мы выстояли, мы есть! Мы – гордая непокоренная нация. Когда мы собираемся на конгрессах, я вижу, насколько нас много и насколько мы сильны. Это очень вдохновляет – хочется жить и работать для этих людей и этой страны, – сказала Татьяна Теплюк.

Соучредитель Украинского Женского Конгресса, народный депутат Украины Мария Ионова во время церемонии награждения объяснила, что при выборе нынешней лауреатки учитывали масштаб ее деятельности, влияние в Украине и мире, вклад в борьбу за права человека и справедливость.

— Это женщина, которая сделала борьбу за права человека и справедливость делом своей жизни. Которая настойчиво работает над тем, чтобы международное сообщество не просто знало о российских преступлениях, но и осознавало свою ответственность за привлечение виновных к ответственности, – отметила Мария Ионова.

Во время вручения награды Украинский Женский Конгресс показал видео о женщинах – мирных жителях, которые находятся в незаконном плену. Видеоматериал создали совместно с проектом Тени за решеткой.

— Мы должны помнить их имена и бороться за их освобождение, – подчеркнула Мария Ионова.

Награду Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген ежегодно присуждают женщине, чьи смелость, лидерство и поступки меняют Украину.

Награду назвали в честь Мэри О’Хейген – международного эксперта, которая поддерживала развитие женского лидерства в Украине и была другом Украинского Женского Конгресса.

Первой лауреаткой награды стала врач и волонтер Наталья Лелюх. Вторую награду посмертно присудили боевому медику Ирине Цыбух с позывным Чека.

В прошлом году награду получила военнослужащая Вооруженных сил Украины Татьяна Теплюк с позывным “Хрещена”.

Украинский Женский Конгресс работает с 2017 года. Его соучредительницы – Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады Украины, народный депутат Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народный депутат VIII созыва, которая в настоящее время занимает должность директорки Конгресса.

Фото: УЖК

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