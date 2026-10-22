Відзнаку Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген за жіноче лідерство присудили правозахисниці та лауреатці Нобелівської премії миру Олександрі Матвійчук.

Відзнаку УЖК отримала Олександра Матвійчук

Олександра у 2022 році стала лауреаткою Нобелівської премії миру. Вона очолює громадську організацію Центр громадянських свобод, займається захистом прав людини, документує воєнні злочини та представляє інтереси України на міжнародній арені.

– Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє – у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи в світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди, – зазначила Матвійчук.

Відзнаку правозахисниці вручила торішня лауреатка нагороди, військовослужбовиця бригади Азов Тетяна Теплюк із позивним Хрещена, яка є найстаршою військовослужбовицею в Україні.

Зараз дивляться

– На Україну в усі віки зазіхали, але ми вистояли, ми є! Ми – горда нескорена нація. Коли ми збираємося на конгресах, я бачу, наскільки нас багато і наскільки ми сильні. Це дуже надихає – хочеться жити і працювати для цих людей і цієї країни, – сказала Тетяна Теплюк.

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка України Марія Іонова під час церемонії нагородження пояснила, що під час вибору цьогорічної лауреатки враховували масштаб її діяльності, вплив в Україні та світі, внесок у боротьбу за права людини й справедливість.

– Це жінка, яка зробила боротьбу за права людини та справедливість справою свого життя. Яка наполегливо працює над тим, щоб міжнародна спільнота не просто знала про російські злочини, а й усвідомлювала свою відповідальність за притягнення винних до відповідальності, – зазначила Марія Іонова.

Під час вручення відзнаки Український Жіночий Конгрес показав відео про цивільних жінок, які перебувають у незаконному полоні. Відеоматеріал створили спільно з проєктом Тіні за гратами.

– Ми повинні пам’ятати їхні імена і боротися за їх звільнення, – наголосила Марія Іонова.

Відзнаку Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген щороку присуджують жінці, чиї сміливість, лідерство та вчинки змінюють Україну.

Нагороду назвали на честь Мері О’Хейген – міжнародної експертки, яка підтримувала розвиток жіночого лідерства в Україні та була другом Українського Жіночого Конгресу.

Першою лауреаткою відзнаки стала лікарка та волонтерка Наталя Лелюх. Другу нагороду посмертно присудили бойовій медикині Ірині Цибух із позивним Чека.

Торік відзнаку отримала військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Теплюк із позивним Хрещена.

Український Жіночий Конгрес працює з 2017 року. Його співзасновниці – Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка Марія Іонова та Світлана Войцеховська, народна депутатка VIII скликання, яка нині обіймає посаду директорки Конгресу.

Фото: УЖК

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