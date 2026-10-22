СБУ разоблачила дезертира, который “засветил” в ТікТок позиции ВСУ
- В Николаевской области СБУ разоблачила военнослужащего ВМС, действия которого могли представлять серьезную угрозу для обороны Украины.
- После самовольного ухода из воинской части матрос опубликовал в TikTok видео, привлекшие внимание военной контрразведки.
- В СБУ объяснили, какую опасность представляли обнародованные записи и какое наказание грозит военному.
В Николаевской области СБУ разоблачила матроса Военно-Морских сил ВСУ, который после самовольного покидания воинской части опубликовал в TikTok видео с позициями украинских ракетных комплексов.
СБУ разоблачила дезертира, который обнародовал в ТікТок позиции ВСУ
Как сообщили в Службе безопасности Украины, военнослужащий по контракту разместил в соцсети более десяти видеозаписей, сделанных во время службы.
На них были зафиксированы места дислокации и боевая работа подразделения ВМС, обеспечивающего оборону южного побережья Украины.
Видео мужчина обнародовал уже после того, как самовольно покинул воинскую часть и скрывался.
Записи содержали привязку к местности, что могло позволить российским военным определить координаты украинских оборонных позиций и использовать эти данные для нанесения ударов.
В СБУ отметили, что военная контрразведка вовремя обнаружила утечку информации и приняла меры по защите пунктов временной дислокации Сил обороны.
Матросу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Операция проводилась сотрудниками военной контрразведки и следователями СБУ в Николаевской области при содействии командования ВМС ВСУ и процессуального руководства специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Ранее СБУ также сообщала о задержании трех жителей столичного региона, публиковавших в соцсетях информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.