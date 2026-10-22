На Миколаївщині СБУ викрила матроса Військово-морських сил ЗСУ, який після самовільного залишення військової частини опублікував у TikTok відео з позиціями українських ракетних комплексів.

СБУ викрила дезертира, який оприлюднив у ТікТок позиції ЗСУ

Як повідомили у Службі безпеки України, військовослужбовець за контрактом розмістив у соцмережі понад десять відеозаписів, зроблених під час служби.

На них були зафіксовані місця дислокації та бойова робота підрозділу ВМС, який забезпечує оборону південного узбережжя України.

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Відео чоловік оприлюднив уже після того, як самовільно залишив військову частину та переховувався.

Записи містили прив’язку до місцевості, що могло дозволити російським військовим визначити координати українських оборонних позицій і використати ці дані для завдання ударів.

У СБУ зазначили, що військова контррозвідка вчасно виявила витік інформації та вжила заходів для захисту пунктів тимчасової дислокації Сил оборони.

Матросу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Операцію проводили співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ в Миколаївській області за сприяння командування ВМС ЗСУ і процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Раніше СБУ також повідомляла про затримання трьох жителів столичного регіону, які публікували в соцмережах інформацію про позиції української протиповітряної оборони.

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