В пятницу, 23 октября, Кабинет министров завершил работу над изменениями в системе бронирования работников.

Нововведения предусматривают пересмотр критериев критичности предприятий, изменение подхода к максимальному уровню бронирования и введение механизма полного бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в пятницу, 23 октября.

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Изменения в системе бронирования работников: что известно

— Главная задача — честные и понятные правила для всех, кто работает в тылу, и прежде всего для тех, кто воюет. Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, которые защищают страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения, — отметил премьер.

По словам Корецкого, первое нововведение предусматривает отделение критичности предприятия от его экономических показателей.

— Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них ничего не изменится. Отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и проверены на предмет злоупотреблений, — рассказал он.

Второе изменение касается максимального уровня бронирования. Он больше не будет составлять 100% даже для предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Премьер объяснил, что безусловное полное бронирование несправедливо по отношению к военнослужащим и создает возможности для злоупотреблений.

По его словам, некоторые компании специально создавали для получения бронирования, превращая это в бизнес.

Сергей Корецкий подчеркнул, что правительство не будет ослаблять работу предприятий, которые производят вооружение или обеспечивают функционирование критической инфраструктуры.

Если для бесперебойной работы предприятию потребуется забронировать больше работников, чем предусмотрено общими правилами, оно сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Третье изменение предусматривает усиление Министерством обороны ответственности за уклонение от военной службы.

— Четвертое. Готовим механизм 100% бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. Принципиально важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата, — заявил Корецкий.

Минобороны и Минэкономики проработают условия нового механизма совместно с представителями бизнеса.

Когда заработают новые правила бронирования

Кабмин планирует утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Как объяснил премьер, это должно дать военнослужащим уверенность в возможности ротации и возвращения домой, поскольку на их места будут приходить другие люди.

Те, кто будет присоединяться к службе, должны четко понимать установленный срок пребывания в войсках.

Корецкий подчеркнул, что конечная цель изменений заключается в том, чтобы избежать ситуаций, когда людей приходится искать на улицах.

Премьер уточнил, что новые решения не означают немедленного усиления мобилизации. Прежде всего они должны упорядочить систему бронирования и устранить злоупотребления.

При этом, по его словам, государство и общество должны быть готовы к различным сценариям развития событий, включая возможное усиление мобилизации в России.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина ведет войну за выживание государства и его граждан, поэтому, несмотря на сложность решений, их необходимо принимать.

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