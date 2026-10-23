У п’ятницю, 23 жовтня, Кабінет міністрів завершив роботу над змінами до системи бронювання працівників.

Нововведення передбачають перегляд критеріїв критичності підприємств, зміну підходу до максимального рівня бронювання та запровадження механізму повного бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов’язання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у п’ятницю, 23 жовтня.

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Зміни до системи бронювання працівників: що відомо

– Головне завдання – чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює. Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення, – зазначив прем’єр.

За словами Корецького, перше нововведення передбачає відокремлення критичності підприємства від його економічних показників.

– Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші. Для них нічого не зміниться. Галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання, – розповів він.

Друга зміна стосується максимального рівня бронювання. Він більше не становитиме 100% навіть для підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Прем’єр пояснив, що безумовне повне бронювання є несправедливим щодо військовослужбовців і створює можливості для зловживань.

За його словами, деякі компанії спеціально створювали для отримання бронювання, перетворюючи це на бізнес.

Сергій Корецький наголосив, що уряд не послаблюватиме роботу підприємств, які виробляють озброєння або забезпечують функціонування критичної інфраструктури.

Якщо для безперебійної роботи підприємству знадобиться забронювати більше працівників, ніж передбачено загальними правилами, воно зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Третя зміна передбачає посилення Міністерством оборони відповідальності за ухилення від військової служби.

– Четверте. Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов’язання. Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата, – заявив Корецький.

Міноборони та Мінекономіки опрацюють умови нового механізму спільно з представниками бізнесу.

Коли запрацюють нові правила бронювання

Кабмін планує затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Як пояснив прем’єр, це має дати військовослужбовцям упевненість у можливості ротації та повернення додому, адже на їхні місця приходитимуть інші люди.

Ті, хто долучатиметься до служби, повинні чітко розуміти визначений термін перебування у війську.

Корецький наголосив, що кінцева мета змін полягає в тому, щоб уникнути ситуацій, коли людей доводиться шукати на вулицях.

Прем’єр уточнив, що нові рішення не означають негайного посилення мобілізації. Насамперед вони мають упорядкувати систему бронювання та усунути зловживання.

При цьому, за його словами, держава й суспільство повинні бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій, включно з можливим посиленням мобілізації в Росії.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна веде війну за виживання держави та її громадян, тому, попри складність рішень, їх необхідно ухвалювати.

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