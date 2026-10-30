Что значит повестка на отправку: объясняет юрист
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Это значит, что наши Вооруженные силы оперативно пополняют ряды пригодными для военной службы украинцами.
Для этого выдаются повестки, которых бывает несколько видов. Одна из таких – повестка на прибытие на призывной участок. Ее часто называют повесткой на отправку. Что значит повестка на отправку – читайте в материале.
Что означает повестка на отправку
По словам адвоката Радиона Кирилкина, повестка на отправку представляет собой документ установленного образца, уведомление лица о призыве на срочную военную службу, с предложением явиться по соответствующему адресу в установленные дату и время для отправки на сборный пункт.
В целом выделяют четыре вида повесток:
- Повестки для уточнения данных. По закону призывник должен явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные. Например, о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи, местах работы или учебы и т.д.
- Повестка для медкомиссии. Когда человек должен сделать медицинское обследование ВВК, после которого получит вывод о пригодности к военной службе.
- Повестка о призыве на военную службу в ВСУ. В ней идет речь о прохождении срочной службы и о прибытии на призывной пункт.
- Повестка о мобилизационном распоряжении. Такой вид повестки дают после прохождения медицинской комиссии пригодному к службе призывнику. Ее называют мобилизационным распоряжением, боевой повесткой и повесткой на отправку.
Что делать после получения повестки на отправку
То есть, такая повестка обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт. Повестка на отправку – это не повестка-призыв на срочную военную службу. Не явившись по ней, можете быть привлечены к уголовной ответственности (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).