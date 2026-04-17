Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: кому предоставляется и какие документы нужны
Право на отсрочку, согласно статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют военнообязанные, занятые постоянным уходом за своим отцом или матерью (отцом или матерью жены/мужа), которые по заключению экспертной команды нуждаются в таком уходе.
Факты ICTV узнавали у юристов Бесплатной правовой помощи, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями.
Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить
Согласно постановлению №930, военнообязанные, которые имеют родителей І или ІІ группы инвалидности, не должны устанавливать факт осуществления ухода, (требование содержал пп. 13. приложения 5 порядка). Ведь, по украинскому законодательству, взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.
Изменили механизм получения акта об установлении постоянного ухода и срок его выдачи. Для оформления такого акта военнообязанному не нужно идти в ТЦК. Достаточно обратиться с заявлением в произвольной форме в органы местного самоуправления и районные госадминистрации. Такое заявление рассматривается в течение 10 календарных дней.
Перечень документов, чтобы получить отсрочку по уходу за родителями:
- В приложении 5 постановления Кабмина указано, что в перечень документов входит свидетельство о рождении. Именно оно удостоверяет, что у человека, который нуждается в уходе, есть родственные связи с военнообязанным.
- Документы, подтверждающие, что другой член семьи не может осуществлять уход за человеком, не нужны. Только военнообязанный муж, который ухаживает за родителями жены, должен предоставлять информацию об отсутствии лиц, которые могут осуществлять уход.
- Чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, в обязательном порядке прилагается акт, устанавливающий факт осуществления военнообязанным лицом постоянного ухода, согласно приложению 8. Но этот акт не должны оформлять лица, которые получают надбавку или компенсацию за уход. Они могут предъявить соответствующие документы в ТЦК.
Если военнообязанный является опекуном человека, который признан судом недееспособным, то нужно добавить решение суда о том, что лицо действительно признано недееспособным, а также выписку о назначении опекуна.
Нужно ли заявление об назначении опекуна
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, в каких случаях при оформлении отсрочки действительно требуется заявление об назначении опекуна.
На практике центры предоставления административных услуг или комиссии при ТЦК и СП нередко требуют от заявителей подать письменное обращение от больного отца или матери об избрании лица, которое будет осуществлять уход. В то же время важно понимать, что такое требование не всегда является законным.
Перечень документов для получения отсрочки четко определен в приложении 5 к постановлению Кабмина №560. Если для конкретного основания соответствующего заявления там не предусмотрено, требовать его не имеют права.
Заявление о выборе лица, осуществляющего уход, предусмотрено только для оформления отсрочки по пункту 13 — и то при наличии определенных условий. Оно подается только тогда, когда одновременно выполняются два требования. Во-первых, у лица с инвалидностью нет других родственников, которые не подлежат мобилизации и обязаны ее содержать.
Исключение — если такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под стражей (кроме домашнего ареста) или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы. Если это условие не соблюдено, оснований для отсрочки по этому пункту вообще нет. Во-вторых, должно быть несколько военнообязанных лиц, которые могут осуществлять содержание.
В разных жизненных ситуациях это работает по-разному. Если, например, у матери-инвалида есть дочь, не подлежащая мобилизации, и сын, подлежащий призыву, или же муж и сын, — отсрочка по пункту 13 не предоставляется, поскольку первое условие не выполняется. Если же есть только один военнообязанный сын и больше никого, право на отсрочку возникает, но заявление о выборе ухаживающего не требуется, так как отсутствует второе условие.
Зато, если есть двое военнообязанных сыновей, тогда для оформления отсрочки необходимо подать заявление матери с указанием, кого именно она выбирает для ухода. Аналогично, когда есть военнообязанный сын и муж: если для ухода выбирают сына — такое заявление подается. Если же выбран муж, он оформляет отсрочку по другому пункту (п. 11), где подача такого заявления не предусмотрена, а значит, требовать его не могут.
Форма этого заявления также утверждена постановлением № 560 и содержится в его приложениях.
Как оформить отсрочку по уходу за родителями в Резерв+
С конца 2025 года перечень оснований для оформления отсрочки через Резерв+ был расширен, и среди доступных онлайн-услуг появилась также отсрочка по уходу за родителями.
Подать запрос на такую отсрочку в электронном формате могут военнообязанные, если их отец или мать имеют инвалидность I или II группы. В этом случае речь идет о полностью цифровой процедуре без необходимости посещать ТЦК или собирать бумажные справки.
После подачи запроса через приложение Резерв+ система автоматически сверяет информацию с государственными реестрами. Если все основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а соответствующая информация появляется в электронном военно-учетном документе пользователя.
Весь процесс происходит без дополнительных обращений и обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов.
На данный момент онлайн-оформление доступно только в узком случае:
- если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком лица с инвалидностью,
- а в семье есть только один из родителей.
Если же у человека есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос через приложение невозможно — в таких случаях процедура проходит в другом порядке.
Чтобы система могла автоматически подтвердить право на отсрочку, информация должна быть корректной и актуальной:
- данные об инвалидности должны быть внесены в ЕИССС или реестры Пенсионного фонда;
- сведения о семейных связях должны содержаться в ГРАГС;
- в акте о рождении должен быть указан РНОКПП одного из родителей с инвалидностью.
Если часть данных отсутствует или устарела, их необходимо обновить в соответствующих реестрах, после чего можно повторно подать запрос через приложение.
Отсрочка, оформленная таким образом, продлевается автоматически. Это предусмотрено обновленным порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.