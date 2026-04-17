Право на отсрочку, согласно статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют военнообязанные, занятые постоянным уходом за своим отцом или матерью (отцом или матерью жены/мужа), которые по заключению экспертной команды нуждаются в таком уходе.

Факты ICTV узнавали у юристов Бесплатной правовой помощи, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями.

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить

Согласно постановлению №930, военнообязанные, которые имеют родителей І или ІІ группы инвалидности, не должны устанавливать факт осуществления ухода, (требование содержал пп. 13. приложения 5 порядка). Ведь, по украинскому законодательству, взрослые дети, имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Изменили механизм получения акта об установлении постоянного ухода и срок его выдачи. Для оформления такого акта военнообязанному не нужно идти в ТЦК. Достаточно обратиться с заявлением в произвольной форме в органы местного самоуправления и районные госадминистрации. Такое заявление рассматривается в течение 10 календарных дней.

Перечень документов, чтобы получить отсрочку по уходу за родителями:

В приложении 5 постановления Кабмина

Документы, подтверждающие, что другой член семьи не может осуществлять уход за человеком, не нужны . Только военнообязанный муж, который ухаживает за родителями жены , должен предоставлять информацию об отсутствии лиц, которые могут осуществлять уход.

. Только военнообязанный , должен предоставлять информацию об отсутствии лиц, которые могут осуществлять уход. Чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, в обязательном порядке прилагается акт акт не должны оформлять лица, которые получают надбавку или компенсацию за уход. Они могут предъявить соответствующие документы в ТЦК.

Если военнообязанный является опекуном человека, который признан судом недееспособным, то нужно добавить решение суда о том, что лицо действительно признано недееспособным, а также выписку о назначении опекуна.

Нужно ли заявление об назначении опекуна

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, в каких случаях при оформлении отсрочки действительно требуется заявление об назначении опекуна.

На практике центры предоставления административных услуг или комиссии при ТЦК и СП нередко требуют от заявителей подать письменное обращение от больного отца или матери об избрании лица, которое будет осуществлять уход. В то же время важно понимать, что такое требование не всегда является законным.

Перечень документов для получения отсрочки четко определен в приложении 5 к постановлению Кабмина №560. Если для конкретного основания соответствующего заявления там не предусмотрено, требовать его не имеют права.

Заявление о выборе лица, осуществляющего уход, предусмотрено только для оформления отсрочки по пункту 13 — и то при наличии определенных условий. Оно подается только тогда, когда одновременно выполняются два требования. Во-первых, у лица с инвалидностью нет других родственников, которые не подлежат мобилизации и обязаны ее содержать.

Исключение — если такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под стражей (кроме домашнего ареста) или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы. Если это условие не соблюдено, оснований для отсрочки по этому пункту вообще нет. Во-вторых, должно быть несколько военнообязанных лиц, которые могут осуществлять содержание.

В разных жизненных ситуациях это работает по-разному. Если, например, у матери-инвалида есть дочь, не подлежащая мобилизации, и сын, подлежащий призыву, или же муж и сын, — отсрочка по пункту 13 не предоставляется, поскольку первое условие не выполняется. Если же есть только один военнообязанный сын и больше никого, право на отсрочку возникает, но заявление о выборе ухаживающего не требуется, так как отсутствует второе условие.

Зато, если есть двое военнообязанных сыновей, тогда для оформления отсрочки необходимо подать заявление матери с указанием, кого именно она выбирает для ухода. Аналогично, когда есть военнообязанный сын и муж: если для ухода выбирают сына — такое заявление подается. Если же выбран муж, он оформляет отсрочку по другому пункту (п. 11), где подача такого заявления не предусмотрена, а значит, требовать его не могут.

Форма этого заявления также утверждена постановлением № 560 и содержится в его приложениях.

Как оформить отсрочку по уходу за родителями в Резерв+

С конца 2025 года перечень оснований для оформления отсрочки через Резерв+ был расширен, и среди доступных онлайн-услуг появилась также отсрочка по уходу за родителями.

Подать запрос на такую отсрочку в электронном формате могут военнообязанные, если их отец или мать имеют инвалидность I или II группы. В этом случае речь идет о полностью цифровой процедуре без необходимости посещать ТЦК или собирать бумажные справки.

После подачи запроса через приложение Резерв+ система автоматически сверяет информацию с государственными реестрами. Если все основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а соответствующая информация появляется в электронном военно-учетном документе пользователя.

Весь процесс происходит без дополнительных обращений и обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов.

На данный момент онлайн-оформление доступно только в узком случае:

если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком лица с инвалидностью,

а в семье есть только один из родителей.

Если же у человека есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос через приложение невозможно — в таких случаях процедура проходит в другом порядке.

Чтобы система могла автоматически подтвердить право на отсрочку, информация должна быть корректной и актуальной:

данные об инвалидности должны быть внесены в ЕИССС или реестры Пенсионного фонда;

сведения о семейных связях должны содержаться в ГРАГС;

в акте о рождении должен быть указан РНОКПП одного из родителей с инвалидностью.

Если часть данных отсутствует или устарела, их необходимо обновить в соответствующих реестрах, после чего можно повторно подать запрос через приложение.

Отсрочка, оформленная таким образом, продлевается автоматически. Это предусмотрено обновленным порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

