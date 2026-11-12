За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 12 ноября 2026 года

  • около 1 616 330 (+2 150) человек,
  • танков — 12 471 (+3),
  • боевых бронированных машин — 25 720 (+14),
  • артиллерийских систем — 52 278 (+47),
  • РСЗО — 2 269 (+3),
  • средств ПВО — 1 756,
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 130 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 605 923 (+1 013),
  • крылатых ракет — 5 196,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 173 838 (+312),
  • специальной техники — 4 899 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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