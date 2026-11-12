Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 12 ноября: ВСУ уничтожили 2 150 оккупантов и более тысячи дронов
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 150 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 12 ноября 2026 года
- около 1 616 330 (+2 150) человек,
- танков — 12 471 (+3),
- боевых бронированных машин — 25 720 (+14),
- артиллерийских систем — 52 278 (+47),
- РСЗО — 2 269 (+3),
- средств ПВО — 1 756,
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 130 (+8),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 605 923 (+1 013),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 173 838 (+312),
- специальной техники — 4 899 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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