В результате атаки на энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области в части региона возникли перебои с электричеством.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Нет света в Костополе 12 ноября: что известно

По информации Ровенской ОВА, ночью российские войска атаковали объекты энергетики и жилой сектор области.

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В результате ударов возникли перебои с электроснабжением в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.

В частности, в Костополе нет света.

Из-за того что нет света в Костополе, объекты критической инфраструктуры города переходят на работу от генераторов.

По предварительным данным, человеческих жертв в результате атаки нет.

Пока информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки на Ровенскую область 12 ноября не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Ровенская ОГА

Фото : ГСЧС

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