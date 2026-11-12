Нет света в Костополе: РФ атаковала энергетику Ровенской области
В результате атаки на энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области в части региона возникли перебои с электричеством.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Нет света в Костополе 12 ноября: что известно
По информации Ровенской ОВА, ночью российские войска атаковали объекты энергетики и жилой сектор области.
В результате ударов возникли перебои с электроснабжением в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов.
В частности, в Костополе нет света.
Из-за того что нет света в Костополе, объекты критической инфраструктуры города переходят на работу от генераторов.
По предварительным данным, человеческих жертв в результате атаки нет.
Пока информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки на Ровенскую область 12 ноября не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Ровенская ОГА