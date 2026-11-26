В индустриальном парке Ковель Порто (Волынская область) стартовало строительство второй очереди железнодорожных путей, объединяющих производственные помещения парка с инфраструктурой Укрзализныци. Строительство ведет компания “Компрессорная техника”.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Строительство железнодорожных путей для индустриального парка

Объем инвестиций во вторую очередь строительства составляет 232,5 млн. грн. Закончить работу планируется в 2027 году.

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Второй очередью проекта предусматривается обустройство 18 железнодорожных путей общей протяженностью 7,5 км. Это позволит индустриальному парку принимать подвижной состав протяженностью более 20 вагонов.

Проект предусматривает строительство сети широких и узких путей (евростандарт 1435 мм и украинский 1520 мм) для подачи вагонов на фронты погрузки и таможенный терминал. Это позволит ускорить обработку грузов промышленного назначения как в экспортном направлении, так и в направлении, необходимом для функционирования производств в Украине.

Первую очередь строительство завершили в сентябре 2026 года. Сейчас идет оформление эксплуатационной документации в АО Укрзализныця.

В настоящее время продолжаются предпроектные работы по третьей очереди строительства. Планируется расширение пропускных способностей комплекса для подвижного состава на 50 вагонов.

Для строительства первой очереди железнодорожных путей индустриальный парк Ковель Порто пользовался госпрограммой стимулирования развития инфраструктуры ИП. В 2024 году госбюджет на условиях софинансирования выделил на проект 69,8 млн. грн.

Условием государственного финансирования был ввод в эксплуатацию в течение трех лет на территории индустриального парка не менее 5 тыс. кв. м промышленных площадей и привлечения не менее двух участников-производителей.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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