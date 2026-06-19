По состоянию на начало 2026 года объем инвестиций в индустриальные парки Украины составил 45,18 млрд грн. Таким образом, его рост с начала 2024 года составил 48,1%.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на форуме Industrial Evolution: Производство включает экономику в Белой Церкви, презентуя журнал Индустриальные парки 2026.

Что известно об инвестициях в индустриальные парки Украины

– Есть все основания ожидать, что в 2026 году количество заводов, которые построены или строятся в индустриальных парках, превысит 50. По состоянию на начало года их количество достигло 37, – отметил Дмитрий Кисилевский.

По данным, приведенным в журнале Индустриальные парки 2026, суммарная энергетическая мощность, доступная для резидентов индустриальных парков в Украине, превысила 300 МВт. Построенные и восстановленные промышленные площади в ИП составляют 1,2 млн кв. м.

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В индустриальных парках Украины создано 4712 рабочих мест. Лидерами по этому показателю являются индустриальный парк Френдли Виндтехнолоджи (922) и Западноукраинский промышленный хаб (898).

В рамках государственной программы стимулирования развития инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков в 2024-25 годах профинансировано 56 проектов на общую сумму 1,98 млрд грн.

Эти средства были предоставлены на условиях софинансирования 50% на 50% (для прифронтовых и деоккупированных территорий – 20% на 80%) и направлены на строительство сетей электро-, газо- и водоснабжения, реконструкцию подъездных путей и железнодорожных путей. Государственное финансирование получили 22 индустриальных парка, которые суммарно обязались построить не менее 110 тысяч кв. м. промышленных площадей и открыть по крайней мере 44 новых производственных предприятия. Следовательно, 1 грн государственных инвестиций в промышленную инфраструктуру позволяет привлечь 5-6 грн частных инвестиций.

В бюджете на 2026 год на развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков предусмотрено 1 млрд грн.

Индустриальные парки – составляющая политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Она сосредоточена на стимулировании производства, промышленных инвестиций и несырьевом экспорте.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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