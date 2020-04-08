АМКУ открыл дело против аптек Киева и области за завышенные цены на маски

Киевское областное территориальное отделение АМКУ 30 марта открыло дело против 18 крупнейших аптечных сетей Киева и области, а также шести поставщиков/производителей одноразовых медицинских масок из-за значительного повышения цен на них.

В Комитете уточнили, что дело рассматривается по признакам нарушения, “предусмотренного частью 3 статьи 6 закона О защите экономической конкуренции в виде совершения актиконкурентних согласованных действий (сговора)”.

Сейчас идет анализ информации от субъектов хозяйствования, которые реализуют маски, а с 13 апреля они должны предоставить объяснения в качестве ответчиков по делу.

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В соответствии со статьей 52 упомянутого закона, ответчикам грозит штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Ранее АМКУ открыл дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева из-за подорожания продуктов.