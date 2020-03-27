АМКУ открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Об этом сообщил председатель областного отделения ведомства Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях.

Это может свидетельствовать о антиконкурентном поведении участников рынка как поставщиков, так и розничной торговли или обоих одновременно.

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Перечень компаний, в отношении которых начато дело, может быть изменен. Однако пока под проверку попали Novus, Ашан, Metro Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ, Varus, ЭКО-маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании — поставщики ООО Мир овощей, ООО Гала Фудз, ООО Саркара-Групп, ООО Овощной край, ООО Август-Кий, ООО Агроинвест-Логистик, ООО Агро-Овен, ООО Брокинтерком, ООО Перспектива, ООО Внешнеторгресурс, ООО Агробизнесвектор, ЧП Интер овощи, ООО Аттуаль, ООО Елитпрайм, ООО Авега-2018.

В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Ранее Факты ICTV писали, что МВД передало в Антимонопольный комитет Украины информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты во время карантина.