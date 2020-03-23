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Подорожание продуктов: причина и на что не изменилась стоимость

Из-за карантина цены на продукты растут. О подорожании так называемого борщевого набора заявили в известной сети супермаркетов. Овощи поднимутся в цене на 35-128%; сахар на 8; макароны на 9,5; гречка вдвое. Мука на 5%, яйца на 6.

Поднятие стоимости товара поставщики объясняют значительным ростом затрат на производство продукции, связанных с карантинными мероприятиями. И строгими ограничениями, которые сейчас вводятся, а также с изменением цен на импортные составляющие себестоимости товара. Это связано с сегодняшней девальвацией гривны.

А вот молочка пока стабильна.

Цены подогревает и спрос. Гречки и овощей на складах достаточно, поэтому пока нечего волноваться. Но, если сорвем посевную, дефицит и еще один существенный скачок цен ожидает осенью.

Факты ICTV ранее писали о том, что АТБ повышает цены на продукты.

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