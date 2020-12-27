Вранці 27 грудня вартість електронної валюти біткоїн (bitcoin) оновила свій історичний максимум.

За даними біржі Coindesk, зараз він коштує $27 733, тобто за останю добу він подорожчав на $ 2,5 тис. або на 11%.

Водночас ринкова вартість криптовалюти склала $512,8 млрд.

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Ціна біткоїну б’є рекорди з 15 грудня 2020 року. З початку року він зріс на 270%.

Здорожчання біткоїна

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалют громадянам США.

Інший фактор – на початку зими один з найбільших банків Сінгапуру DBS повідомив про співпрацю з біткоїном.

Крім того, експерти пов’язують зростання вартості з новинами щодо вакцини від коронавірусу – люди сподіваються на швидке подолання пандемії.