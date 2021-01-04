После очередного рекорда стоимости по состоянию на понедельник, 4 января, криптовалюта биткоин немного потеряла свои позиции, курс — более $32 тыс.

Согласно данным биржи Coindesk, незначительное падение стоимости фиксируется с 3 января 10.45, когда биткоин стоил более $34,3 тыс.

С первых дней 2021 года криптовалюта почти каждый день бьет рекорды по стоимости.

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Рост стоимости биткоина

В 2020 году криптовалюта биткоин постоянно демонстрировала рост цены. В последний месяц года она почти каждый день устанавливала новые рекорды по стоимости.

Этот процесс продолжился и в первых числах нового года. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и тем, что гражданам США открыли доступ к биткоину.

Больше новостей о стоимости криптовалюты биткоин читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: Coindesk