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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Біткоїн встановив черговий рекорд у понад $34 тис. і почав падати – курс 4 січня

Після чергового рекорду з вартості станом на понеділок, 4 січня, криптовалюта біткоїн трішки втратила свої позиції, курс – понад $32 тис.

Згідно з даними біржі Coindesk, незначне падіння вартості фіксується з 3 січня 10.45, коли біткоїн коштував понад $34,3 тис.

Із перших днів 2021 року криптовалюта майже щодня б’є рекорди з вартості.

Читайте: Феномен біткоїна: як він працює і причини створення

Зростання вартості біткоїна

У 2020 році криптовалюта біткоїн постійно демонструвала зростання ціни. В останній місяць року вона майже щодня встановлювала нові рекорди з вартості.

Цей процес продовжився і в перших числах нового року. Експерти пов’язують цю тенденцію з пандемією коронавірусу і тим, що громадянам США відкрили доступ до біткоїна.

Більше новин про вартість криптовалюти біткоїн читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Coindesk

Фото: Dreamstime

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