Принятие закона про налоговую амнистию в 2021 году будет способствовать обеспечению предпосылок для проведения однократного специального добровольного декларирования.

Шикарные яхты, элитная недвижимость в Украине и за рубежом. И наличка, которая лежит “под матрасом”. Уже с сентября состоятельные украинцы покажут налоговикам все, что скрыто. По крайней мере именно на это надеется и первый заместитель председателя Верховной Рады.

Налоговая амнистия будет касаться не только денег, с которых не уплачены налоги, но и того, что на них было приобретено.

Кроме привычных атрибутов роскошной жизни — самолета, вертолета, яхты, мотоцикла с объемом цилиндров более 800 куб. см, есть и доступные “среднему классу” — автомобиль стоимостью от 400 тыс. грн, квартиры от 120 кв. м, дома больше 240 кв. м. и деньги от 400 тыс. грн

За все это можно будет заплатить по льготным ставкам — 5%, если имущество в Украине, девять — если за рубежом. Это сразу возмутило тех, кто все это время честно платил налоги.

Народные депутаты вносят в декларации миллионы кэша. Например, под видом выигрыша в лотерею. То есть легализируя темный нал без процентов.

Но депутаты и чиновники таки могут спать спокойно — ведь на них эта амнистия не распространяется. Эксперты уверяют: главная мишень для налоговиков — средний и большой бизнес.

С богачами и чиновниками разобрались. А как насчет простых украинцев? Нужно ли легализовать наличные, которые хранят дома, в том числе и по зарплате в конвертах?

Вопрос у налоговиков могут возникнуть разве что из-за солидных накоплений в банке. Тогда как по наличке в банке трехлитровой вопросов не будут задавать. Хотя и здесь могут быть неприятные исключения. В частности, для заробитчан.

По логике вещей можно было прийти налоговику и задать вопрос, за счет чего ты строишь трехэтажный дом на 1000 кв. м, а он говорит, что у него жена работает в Италии и прислала ему деньги. Так заплати из этих денег налог.

Амнистия добровольная, поэтому и ответственность для тех, кто ее проигнорирует, законом не предусмотрена. Добровольно прийти в налоговую можно будет с 1 сентября и будет действовать амнистия всего год.