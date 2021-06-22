Прийняття закону про податкову амністію в 2021 році сприятиме забезпеченню передумов для проведення одноразового спеціального добровільного декларування.

Шикарні яхти, елітна нерухомість в Україні та за кордоном. І готівка, що лежить “під матрацом”. Вже з вересня заможні українці покажуть податківцям усе, що приховано. Принаймні саме на це сподівається і перший заступник голови Верховної Ради.

Податкова амністія стосуватиметься не лише грошей, з яких не сплачено податків, а ще й того, що на них було придбано.

Окрім звичних атрибутів розкішного життя – літака, гелікоптера, яхти, мотоцикла із об’ємом циліндрів більше 800 куб. см, є і доступні “середньому класу” – автомобіль вартості від 400 тис. грн, квартири від 120 кв. м, будинки більше 240 кв. м. та гроші від 400 тис. грн

За все це можна буде заплатити за пільговими ставками – 5%, якщо майно в Україні, дев’ять – якщо за кордоном. Це одразу обурило тих, хто весь цей час чесно платив податки.

Народні депутати вносять у декларації мільйони кешу. Наприклад, під виглядом виграшу в лотерею. Тобто легалізуючи темний нал без жодних відсотків.

Але депутати та чиновники таки можуть спати спокійно – бо ж на них ця амністія не розповсюджується. Експерти запевняють: головна мішень для податківців – середній та великий бізнес.

Із багатіями та чиновниками розібралися. А як щодо простих українців? Чи потрібно легалізувати готівку, яку зберігають вдома, в тому числі і з зарплати у конвертах?

Питання в податківців можуть виникнути хіба що до солідних накопичень у банку. Тоді як щодо готівки в банці трилітровій питань не ставитимуть. Хоча й тут можуть бути неприємні виключення. Зокрема, для заробітчан.

За логікою речей можна було прийти податківцю і задати питання, за рахунок чого ти будуєш триповерховий будинок на 1000 кв. м, а він каже, що в нього дружина працює в Італії і прислала йому гроші. То заплати з цих грошей податок.

Амністія добровільна, тож і відповідальність для тих, хто її проігнорує, законом не передбачена. Добровільно прийти у податкову можна буде з 1 вересня і діятиме амністія лише рік.