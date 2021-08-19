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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Тетяна Забожко |

Евро и доллар подешевели: курс валют на 19 августа

курс валют

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На четверг, 19 августа, НБУ установил курс 26,65 грн/1$.

Цена на евро снизилась почти на 14 копеек и составляет 31,24 грн/1€.

По сравнению со средой, упала цена на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.08:

  • $1 – 26,65 грн;
  • €1 – 31,24 грн;
  • 1 польский злотый – 6,85 грн;
  • 10 российских рублей – 3,62 грн.

курс долара на 19 вересня 2021

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что в сентябре доллар будет стоить 28 грн.

Причинами девальвации, по его убеждению, станут погашения значительных иностранных займов в следующем месяце и закупка природного газа к отопительному сезону.

Продолжит осенью и расти инфляция, показатели которой в июле достигли 10,2%.

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