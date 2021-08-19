Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На четвер, 19 серпня, НБУ встановив курс 26,65 грн/1$.

Ціна на євро знизилася майже на 14 копійок й становить 31,24 грн/1€.

Порівняно з середою, впала ціна й на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.08:

$1 – 26,65 грн;

€1 – 31,24 грн;

1 польський злотий – 6,85 грн;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у вересні долар коштуватиме 28 грн.

Причинами девальвації, на його переконання, стануть погашення значних іноземних позик у наступному місяці та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Продовжить восени й зростати інфляція, показники якої в липні досягли 10,2%.