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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар здешевшали: курс валют на 19 серпня

курс валют

Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На четвер, 19 серпня, НБУ встановив курс 26,65 грн/1$.

Ціна на євро знизилася майже на 14 копійок й становить 31,24 грн/1€.

Порівняно з середою, впала ціна й на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.08:

  • $1 – 26,65 грн;
  • €1 – 31,24 грн;
  • 1 польський злотий – 6,85 грн;
  • 10 російських рублів – 3,62 грн.

курс долара на 19 вересня 2021

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у вересні долар коштуватиме 28 грн.

Причинами девальвації, на його переконання, стануть погашення значних іноземних позик у наступному місяці та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Продовжить восени й зростати інфляція, показники якої в липні досягли 10,2%.

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