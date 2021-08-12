В конце августа девальвация гривны восстановится, а уже в сентябре доллар будет стоить 28 грн. Такой прогноз Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Сейчас же иностранная валюта дешевле на 1,2 грн и стоит 26,80 грн/1$.

По убеждению экономиста, девальвации будет способствовать погашение значительных иностранных займов в сентябре и закупка природного газа к отопительному сезону.

Расходы валюты значительно увеличатся еще и потому, что цены на природный газ по сравнению с августом 2020 года выросли в четыре раза.

– В следующем месяце начнется новый политический сезон. Уже ожидается отставка некоторых министров, что тоже негативно скажется на валютном курсе. Возрастет в сентябре и протестная активность населения, – говорит Александр Хмелевский.

Между тем ситуация на внешних рынках остается стабильной. Пока идет сезон отпусков, во время которого обычно активность участников рынка снижается.

22 сентября Федеральная резервная система США объявит о своем решении по процентным ставкам. В случае сворачивания программы монетарного стимулирования экономики курс доллара относительно мировых валют возрастет.

Осенью, ориентировочно в октябре-ноябре, стоит ожидать дальнейшего повышения учетной ставки Нацбанка.

В прошлом месяце НБУ установил ее на уровне 8% годовых, однако это не замедлило инфляцию. В июле она достигла 10,2%, поэтому есть все основания полагать, что осенью эти показатели вырастут еще больше.

11 августа Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 1 октября. В случае введения локдауна осенью, убежден эксперт, восстановление экономики остановится.

– Это поставит под сомнение выполнение показателей госбюджета-2021. Часть предприятий будет вынуждена свернуть свою деятельность, увеличится количество банкротств, вырастет безработица. В долгосрочной перспективе это будет способствовать девальвации гривны, – прогнозирует экономист.

В сентябре традиционно продажа валюты населением сокращается, а покупка, наоборот, растет. Этому будут способствовать негативные ожидания населения относительно развития экономической ситуации в Украине.

По убеждению Александра Хмелевского, продавать свои накопления, в случае, если они есть, люди будут только в случае крайней необходимости.