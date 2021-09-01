С 1 сентября 2021 года в Украине стартует одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, появившихся в их собственности до 1 января 2021 года, и за которые не уплачены налоги. Это предусмотрено законом о налоговой амнистии, который 15 июня приняла Верховная Рада. Его инициатор — президент Владимир Зеленский.

Согласно закону, граждане, которые скрывали свое состояние, смогут добровольно задекларировать настоящие доходы и имущество, уплатить за них сбор и избежать наказания. Важно, что наличные средства легализовать нельзя — только на счетах в банках.

Факты ICTV разобрались, кому следует подавать декларацию, что надо декларировать, какова сумма сбора и для чего вообще нужен закон о налоговой амнистии.

Налоговая амнистия 2021 в Украине: сроки и условия

Законопроект №5153 устанавливает правила проведения добровольной налоговой амнистии для физических лиц сроком на один год — с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

Простыми словами, амнистии подлежит имущество и состояние, с которых не были уплачены налоги. После этого ими можно будет свободно распоряжаться и избежать наказания.

Процедура предусматривает уплату единовременного сбора — обязательного единовременного платежа, который определяется в зависимости от стоимости активов и с учетом ставок. Предлагаются следующие условия:

5% — на активы, размещенные на счетах в банках в Украине;

9% — на активы, размещенные за рубежом;

2,5% — по стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации.

Оплатить одноразовый сбор будет дешевле, чем другие налоги по закону. Для сравнения — налог на доходы физических лиц составляет 18%, а военный сбор 1,5%.

Кроме того, законом предусмотрено, что оплатить единовременный налог можно будет в рассрочку — тремя платежами. Однако при таком условии ставка будет выше.

По мнению экономиста Алексея Куща, в этой ситуации основную роль играет именно не размер ставок, а готовность граждан “открыться государству” и их доверие.

— Ставки в принципе более-менее похожи на те, что применялись в мире. Здесь надо понимать, что вопрос амнистии очень слабо зависит от размера ставок. Нет такого, что если ставка 1%, тем больше людей задекларируют, а если, например, 9%, тем меньше людей. Здесь вопрос в доверии населения и бизнеса к государству и целесообразности этого для человека. Пока ни первого, ни второго нет.

Какие активы подлежат, а какие — не подлежат декларированию

Подлежат декларированию только активы, приобретенные до 1 января 2021 года. Украинцы могут задекларировать:

денежные активы;

корпоративные права;

недвижимое и движимое имущество (в том числе и недостроенные объекты);

ценные бумаги и тому подобное.

В то же время эти активы могут быть размещены как в Украине, так и за ее пределами. Главное условие — приобретение за счет незадекларированных доходов. Средства наличными декларировать нельзя — только на счетах в банках. Также не подлежат амнистии:

квартира до 120 кв. м;

дом до 240 кв. м;

нежилые дома коммерческого назначения до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи;

одно транспортное средство (если цена не превышает 400 тыс. грн, а объем двигателя менее 3 тыс. куб. см);

активы, общая стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.

Кому нужно подавать декларации и кому это выгодно

Подать добровольную декларацию могут резиденты Украины и физические лица, которые не являются резидентами Украины, но были ими на момент приобретения активов. Декларантами не могут быть несовершеннолетние и недееспособные лица.

Также не подпадают под эту категорию лица, которые с начала 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (президент, премьер-министр, члены Кабинета министров, народные депутаты, члены Совета Нацбанка и т.д.).

Не могут быть декларантами также лица, к которым применены санкции.

Как отмечает Алексей Кущ, под амнистию подпадают около половины трудоспособного населения Украины. Законопроект несет большие риски для украинцев, хотя они этого пока не осознают.

— Первая самая большая группа (которая подлежит амнистии, — Ред.) — это украинские заробитчане. На втором месте я бы назвал так называемую внутреннюю миграцию — это IТ-специалисты и те, кто работают на аутсорсе, самозанятые, которые продают что-то через мировые торговые площадки. Третья группа — люди, которые работают в теневом секторе. Этот закон правильно назвать не амнистия, а закон о будущем налогообложении незадекларированных доходов граждан.

Закон о налоговой амнистии, по мнению эксперта, прежде всего будет выгодным так называемой коррупционной политической элите — политикам и чиновникам. Сейчас им сложно использовать средства, которые находятся в офшорах, из-за усиления требований от банков.

— Есть определенная прослойка населения в Украине — это чиновники, политики, у которых накоплены значительные средства на оффшорных счетах где-то за границей. Ранее они платили с них на свои расходы, например, за свои яхты, самолеты. Сейчас эта лавочка прикрывается, банки начинают применять жесткие средства мониторинга доходов. То есть они уже не смогут этого сделать, а им нужны деньги, чтобы финансировать свои текущие расходы. Вот для них это будет выгодно… Они фактически легализуют несколько миллиардов долларов, которые им нужны для текущих расходов.

Наказание за недекларирование

Согласно закону, декларирование является абсолютно добровольным. Если человек не берет участия в амнистии, за это не предусмотрено какое-то наказание.

После проведения амнистии считается, что все, кто мог сообщить о своих активах, уже не имеют незадекларированных активов. В случае их выявления человек будет отвечать перед законом за уклонение от уплаты налогов.

Однако Алексей Кущ отмечает, что в истории об отсутствии наказания не все так “гладко”.

— Если с помощью информации, которую человек раскрыл, выяснится причастность к преступлению, с помощью которого эти активы появились, он будет нести наказание.

Позиция МВФ относительно налоговой амнистии в Украине

В Международном валютном фонде отреагировали на принятие закона о налоговой амнистии в Украине. Представитель МВФ в Украине Йост Люнгман сообщил, что закон проверят на коррупционные риски и возможность отмывания денег.

— Закон должен содержать норму о процедуре тщательной проверки, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны общественных деятелей, их родственников, а также тесно связанных с ними лиц, — подчеркнул Люнгман.

Что изменит закон о налоговой амнистии

Авторы закона надеются, что налоговая амнистия будет стимулировать детенизацию доходов, создаст условия надлежащей уплаты налогов граждан и повысит налоговую культуру в стране.

По мнению экономиста Алексея Куща, амнистия не даст результата, если не устранить предпосылки возникновения теневой экономики.

— Эта амнистия не имеет ничего общего с теми амнистиями, которые проходили в других странах. Амнистия будет эффективной только тогда, когда с помощью реформ будут устранены предпосылки возникновения теневой экономики и оттока капитала. Имеется в виду, что надо уменьшить налоговое давление, провести дерегуляцию, уменьшить монополизм, то есть убрать все факторы, которые заставляют людей прятать свои доходы. И только после того, как эти первопричины будут минимизированы, после этого можно будет переходить к амнистии.

Иначе, замечает эксперт, через год-два большое количество доходов вновь окажется в тени, и нужно будет проводить очередную амнистию. По его словам, налоговую амнистию нужно готовить очень тщательно, и только тогда ее результат будет положительным и долгосрочным.

Алексей Кущ прогнозирует, что участие в налоговой амнистии не возьмет 99% населения, а только представители коррупционных политических элит.