На днях министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин начал разрабатывать законопроект о косвенных методах определения доходов. Это означает, что их определение может происходить не на базе официальных данных о доходах, а на базе данных о расходах.

Документ могут представить общественности уже в этом году. Марченко отметил, что этот вопрос достаточно дискуссионный. Ведь модель косвенных методов определения доходов не имеет большой поддержки. Однако, по его мнению, это нормальная история, когда налоговая может оценить после декларирования прирост состояния кого-либо.

Как это может сказаться на украинцах и какие есть риски, разбирались Факты ICTV вместе с экономическим экспертом Александром Хмелевским.

Старт единоразового добровольного декларирования активов

В июне этого года Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии. Он предусматривает, что граждане, которые уклонялись от уплаты налогов, смогут открыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Поэтому с 1 сентября 2021 года в Украине стартует единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, которые появились в их собственности до 1 января 2021 года, и за которые не были оплачены налоги.

Также нужно будет оплатить единоразовый сбор в размере:

5% для активов, размещенных на счетах украинских банков;

9% для активов, размещенных за границей;

2,5% от стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021-го до 20 июня 2022 года.

Экономист Александр Хмелевский объясняет: поскольку условия налоговой амнистии не слишком привлекают, а ее государственные гарантии и процедуры вызывают немало вопросов, не стоит ожидать, что значительные средства будут задекларированы.

Поэтому власть может усилить давление на граждан, заставляя их принять участие в налоговой амнистии. В частности, через принятие закона о косвенных методах определения доходов.

Как закон может сказаться на украинцах

Эксперт говорит, что закон о косвенных методах определения доходов даст возможность налоговой оценивать доходы украинцев по их расходам и имуществу. Если же они не соответствуют легальным, то служба, возможно, начнет взимать налог со стоимости активов.

— Если, например, гражданин имел легальные доходы в размере 100 тыс. грн в год, покупает жилье стоимостью 3 млн и не может объяснить источники своих дополнительных доходов, то с него взыщут налог на доходы и военный сбор с суммы, превышающей его легальный доход, — объясняет Александр Хмелевский.

Сейчас законопроект еще разрабатывается, поэтому методика определения доходов неизвестна. Экономист отмечает, что процедуру для налоговиков упростило бы всеобщее декларирование доходов граждан. Тогда по декларациям можно было бы отслеживать доходы, и сравнивать их со стоимостью приобретенного имущества.

Но в своем недавнем интервью министр финансов Сергей Марченко отметил, что сейчас введение всеобщего декларирования не планируется, и вряд ли когда-либо оно вообще будет.

Какие риски существуют

Александр Хмелевский говорит, что сейчас у налоговой есть базы данных граждан, где зафиксированы легальные доходы и уплаченные налоги, по крайней мере за последние годы, но они содержат много неточностей. Поэтому в случае их применения для определения доходов многие украинцы столкнутся с проблемами.

— Также налоговая получила доступ к банковским счетам и владеет информацией о размере депозитов и остатках на счетах. Кроме того, у нее есть доступ к реестру имущественных прав. То есть приобретение недвижимости или авто также может быть ими отслежено, — добавляет эксперт.

Экономист предполагает: вполне вероятно, что после налоговой амнистии, которая завершится 1 сентября 2022 года, служба начнет предъявлять претензии к гражданам, которые, согласно реестрам или банковской информации, имеют значительные активы, не соответствующие их доходам.

— Граждане могут оказаться в непростой ситуации. Ведь доказать, что их доходы легальные и они заплатили с них налоги, часто довольно трудно. Предприятия, в которых они получали зарплату, не хранят более трех лет соответствующие документы. Многие из них вообще обанкротились, и их архивы не сохранились. Банки, как правило, предоставляют выписки только за прошлый год. Люди, которые продали в прошлые годы свое имущество или корпоративные права, тоже вряд ли хранят старые документы, — констатирует экономист.

То же самое, по словам Александра Хмелевского, можно сказать и о людях, которые приобрели на свои сбережения иностранную валюту. По мнению экономиста, они могут столкнуться с проблемами. Ведь гривна в 2014-2015 годах обесценилась более чем в три раза, и вложив средства в валюту, можно было получить немалый доход.

— Кроме того, что закон о косвенных методах определения доходов может создать немало проблем для граждан, он негативно скажется на состоянии экономики в целом. Поскольку, не имея возможности объяснить источники доходов, украинцы могут сократить покупку недвижимости, авто, имущества, корпоративных прав и так далее, — предполагает эксперт.

Такое сокращение деловой активности может привести к падению экономики, а значит, и к сокращению поступлений в госбюджет. Поскольку, как показывает мировой опыт, усиление налогового давления часто является причиной сокращения налоговых поступлений.