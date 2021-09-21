На фоне возможного дефолта одной из крупнейших китайских компаний Evergrande, которая задолжала $305 млрд, накануне, 20 сентября, обвалились биржевые индексы, а биткоин упал на 7,3% — $44 тыс. Однако инвестиционный аналитик Сергей Фурса не видит в ситуации вокруг Evergrande рисков ни для мировой экономики, ни для украинской.

— Если эта ситуация вдруг станет спусковым крючком для мирового финансового кризиса, то, конечно, это повлияет на украинскую экономику. Мы очень чувствительны ко всем внешним колебаниям. Сейчас в Украине благоприятная ситуция благодаря благоприятной внешней. Однако пока нет причин думать, что ситуация с Evergrande станет этим спусковым крючком, и запустит механизм мирового финансового кризиса, или даже китайской, — сказал он в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, то, что произошло с китайской девелоперской компанией — не новость, поскольку давно было известно, что компания идет к банкротству.

Фурса также успокоил, ведь рынки падали вчера, а сегодня они уже возобновили рост.

— Поэтому это не является каким-то глобальным шоком, который влияет на всю мировую экономику. Сейчас нет причин думать, что ситуация вокруг Evergrande запустит механизм мирового финансового кризиса, — подытожил инвестиционный аналитик.

Курс доллара и падение фондовых рынков

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что падение фондовых рынков и вероятность банкротства ведущих международных девелоперских компаний может сказаться на девальвации гривны.

Он прогнозирует, что в октябре курс доллара по отношению к гривне достигнет 28 грн.