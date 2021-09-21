На тлі можливого дефолту однієї з найбільших китайських компаній Evergrande, яка заборгувала $305 млрд, напередодні, 20 вересня, обвалилися біржові індекси, а біткоїн впав на 7,3% – $44 тис. Проте інвестиційний аналітик Сергій Фурса не бачить у ситуації навколо Evergrande ризиків ні для світової економіки, ні для української.

– Якщо ця ситуація раптом стане спусковим гачком для світової фінансової кризи, то, звісно, це вплине на українську економіку. Ми дуже чутливі до всіх зовнішніх коливань. Наразі в Україні сприятлива ситуція завдяки сприятливій зовнішній. Проте наразі немає причин думати, що ситуація з Evergrande стане цим спусковим гачком, і запустить механізм світової фінансової кризи, чи навіть китайської, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, те, що сталося з китайською девелоперською компанією – не новина, оскільки давно було відомо, що компанія йде до банкрутства.

Фурса також заспокоїв, адже ринки падали вчора, а сьогодні вони вже відновили зростання.

– Тому це не є якимось глобальним шоком, який впливає на всю світому економіку. Зараз немає причин думати, що ситуація навколо Evergrande запустить механізм світової фінансової кризи, – підсумував інвестиційний аналітик.

Курс долара і падіння фондових ринків

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що падіння фондових ринків та вірогідність банкрутства провідних міжнародних девелоперських компаній може позначитися на девальвації гривні.

Він прогнозує, що у жовтні курс долара щодо гривні сягне 28 грн.