Крупнейший в Украине оператор фиксированной связи Укртелеком с 1 октября повысит тарифы на телефонную связь для своих абонентов. Также им добавят пакетные минуты.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщили в пресс-службе Укртелекома.

Изменение стоимости пакетных услуг касается только тех абонентов домашней телефонии, которые предпочитают использованию пакета с включенными минутами для звонков на номера мобильных операторов и междугородние звонки.

— Стоимость таких пакетов увеличивается на 40 грн в месяц, при этом в них добавляется от 200 до 500 дополнительных минут для звонков на мобильные номера. Фактически, это увеличение размеров пакетных предложений, для которого существуют экономическое и рыночное основания, — сообщили в пресс-службе компании.

Так, например, абонентам ТП Домашний Безлимитный предлагается 500 дополнительных минут за 8 копеек за минуту. В целом же, с октября с пакетом Домашний Безлимитный теперь можно общаться с мобильным абонентами 1000 минут.

— Стоимость пакетных предложений будет составлять от 164 до 189 гривен в месяц, в зависимости от выбранного пакета. Для абонентов, не пользующихся пакетными предложениями, стоимость тарифного плана не меняется, — рассказали в Укртелекоме.

В компании считают, что повышение стоимости тарифов и увеличение пакетных минут позволит клиентам общаться больше.