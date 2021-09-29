Найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку Укртелеком з 1 жовтня підвищить тарифи на телефонний зв’язок для своїх абонентів. Також їм додадуть пакетні хвилини.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомили в прес-службі Укртелекому.

Зміна вартості пакетних послуг стосується тільки тих абонентів домашньої телефонії, які вважають за краще використання пакета з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

– Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн на місяць, водночас додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для яких існують економічні та ринкові підстави, – повідомили в прес-службі компанії.

Так, наприклад, абонентам ТП Домашній Безлімітний пропонується 500 додаткових хвилин за 8 копійок за хвилину. Загалом, з жовтня з пакетом Домашній Безлімітний тепер можна спілкуватися з мобільним абонентами 1000 хвилин.

– Вартість пакетних пропозицій становитиме від 164 до 189 гривень на місяць, в залежності від обраного пакета. Для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану не змінюється, – розповіли в Укртелекомі.

У компанії вважають, що підвищення вартості тарифів і збільшення пакетних хвилин дозволить клієнтам спілкуватися більше.