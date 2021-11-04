В Европе позитивно оценили приватизацию Большевика — австрийский финпортал

Результаты аукциона по приватизации завода Большевик (АТ Первый киевский машиностроительный завод, ПКМЗ) свидетельствуют об успешном старте реализации президентской программы Большая приватизация и посылают европейским инвесторам позитивный сигнал.

Об этом пишет австрийский финансовым порталом BÖRSE ONLINE Express со ссылкой на информационное агентство APA.

Как отмечает издание, успехи приватизационных процессов в Украине меняют имидж и привлекательность государства и объектов приватизации в глазах европейских инвесторов.

— Президент Украины Владимир Зеленский запустил обширную программу приватизации, которая включает в себя общий пакет из 3 тыс. компаний. Эти государственные предприятия являются пережитком советских времен. Оборудование в основном устарело. Кроме того, многие производственные предприятия больше не работают. Интересны позиции в списке Большой приватизации есть и для австрийских инвесторов. Австрия уже сейчас является одним из самых активных инвесторов на украинском рынке. Вложенный австрийский капитал составляет €600 млн, — говорится в материале.

BÖRSE ONLINE Express отмечает, что преимуществами украинских государственных предприятий является их расположение в Киеве и других крупных городах.

Завод Большевик недавно был продан с аукциона. Это старое предприятие по производству оружия 19 века. Ценным его делает площадь в 35 га земли в центре Киева, которая обошлась покупателю в €50 млн.

— Новым владельцем завода Большевик в центре Киева является украинский консорциум инвесторов, который уже реализовал другие проекты технологического парка, в том числе первую в Украине Силиконовую долину. На место полуразрушенного завода придет инновационная инфраструктура с большим комфортом для жителей города, — пишет издание.

В материале также отмечается, что украинский рынок недвижимости интенсивно развивается и инвестиции в него могут быть перспективными.

— Украинское правительство убеждено, что для австрийских инвесторов открываются большие возможности благодаря привлекательным земельным участкам в крупных городах Украины. Эти активы с возможностями развития можно приобрести относительно выгодно. Украинский рынок недвижимости является одним из самых быстрорастущих в Европе, — отметили авторы статьи.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО Дженерал Коммерс.

В консорциум покупателей вошли Алексей Баранов, собственник компании A Development, и компания UDP под управлением Андрея Иванова.