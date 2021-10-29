Продажа Первого киевского машиностроительного завода в рамках Большой приватизации, инициированной Владимиром Зеленским, открывает новые возможности для города и государства.

Об этом заявил экс-президент FIABCI в Украине Дмитрий Ковганич.

— Любое предприятие, ставшее нерабочим, не работает для экономики и инвестиций в эту зону. И фактически простаивающий участок в центре Киева – экономически нецелесообразный объект. После продажи задачи застройщика – помириться с определенными историческими, социальными интеграциями, чтобы все это устраивало. С определенной системой инвестирования в эту историю мы можем получить что-то социально и экономически выгодное, привлекательное как для Киева, так и для страны в целом, — убежден эксперт.

По его словам, продажа завода положительно повлияет на инвестиционный климат государства и будет способствовать притоку инвестиций.

— И первая инвестиция – это только первый шаг. Еще неизвестно, что сделает новый владелец лота, с каким подходом, как будут принимать предложения, чтобы удовлетворить государственные и социальные интересы. Это вопрос следующий, следующего шага, — подчеркнул Дмитрий Ковганич.

Комментируя адекватность цены, выставленной за этот лот, эксперт заявил, что она формировалась с учетом проблем, связанных с ПКМЗ.

— Любой объект может иметь заниженную стоимость. Коэффициент занижения иногда достаточно просто рассчитать экономически с точки зрения долгов, проблем, которые можно оцифровать и перевести в финансовую плоскость. Но есть социальные и другие вопросы, которые заключаются в общей совокупной оценке этого объекта. Цена сформирована, она такова. И если сделка состоялась, значит, она, по меньшей мере, устраивает обе стороны. Гипотетически, если бы всех этих проблем не было – цена однозначно была бы выше, — подытожил Дмитрий Ковганич.

Первый киевский машиностроительный завод – первый проданный крупный объект из перечня Большой приватизации, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

На аукционе по продаже завода, состоявшемся в Фонде госимущества 27 октября, победил консорциум девелоперов – компании UDP и А Development. Они предложили самую высокую цену – 1,4 млрд грн. С учетом долгов завода – более 500 млн грн, бюджет от этого соглашения получит почти 2 млрд грн.