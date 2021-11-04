У Європі позитивно оцінили приватизацію Більшовика – австрійський фінпортал

Результати аукціону з приватизації заводу Більшовик (АТ Перший київський машинобудівний завод, ПКМЗ) свідчать про успішний старт реалізації президентської програми Велика приватизація і посилають європейським інвесторам позитивний сигнал.

Про це пише австрійський фінансовим порталом BÖRSE ONLINE Express з посиланням на інформаційне агентство APA.

Як зазначає видання, успіхи приватизаційних процесів в Україні змінюють імідж і привабливість держави та об’єктів приватизації в очах європейських інвесторів.

– Президент України Володимир Зеленський запустив велику програму приватизації, яка включає в себе загальний пакет з 3 тис. компаній. Ці Державні підприємства є пережитком радянських часів. Обладнання в основному застаріло. Крім того, багато виробничих підприємств більше не працюють. Цікаві позиції в списку Великої приватизації є і для австрійських інвесторів. Австрія вже зараз є одним з найактивніших інвесторів на українському ринку. Вкладений австрійський капітал становить €600 млн, – йдеться в матеріалі.

BÖRSE ONLINE Express зазначає, що перевагами українських державних підприємств є їх розташування в Києві та інших великих містах.

Завод Більшовик нещодавно був проданий з аукціону. Це старе підприємство з виробництва зброї 19 століття. Цінним його робить площа в 35 га землі в центрі Києва, яка обійшлася покупцеві в €50 млн.

– Новим власником заводу Більшовик в центрі Києва є український консорціум інвесторів, який вже реалізував інші проекти технологічного парку, в тому числі першу в Україні Силіконову долину. На місце напівзруйнованого заводу прийде інноваційна інфраструктура з великим комфортом для жителів міста, – пише видання.

У матеріалі також наголошується, що український ринок нерухомості інтенсивно розвивається і інвестиції в нього можуть бути перспективними.

– Український уряд переконаний, що для австрійських інвесторів відкриваються великі можливості завдяки привабливим земельним ділянкам у великих містах України. Ці активи з можливостями розвитку можна придбати відносно вигідно. Український ринок нерухомості є одним з найбільш швидкозростаючих в Європі, — відзначили автори статті.

Нагадаємо, аукціон з продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ Дженерал Комерс.

У консорціум покупців увійшли Олексій Баранов, власник компанії a Development, і компанія UDP під управлінням Андрія Іванова.