Украина получит от США и Колумбии 470 тысяч тонн угля: озвучены сроки

Семь грузовых судов доставят в Украину около 470 тысяч тонн угля для тепловых электростанций.

В ДТЭК подтвердили, что груз прибудет из Соединенных Штатов Америки и Колумбии — пять и два соответственно.

Каждая партия будет содержать 40-75 тысяч тонн угля. Ожидается, что два корабля будут в Украине уже в этом месяце, а остальные — в декабре и январе.

— Первая партия с 60 тысячами тонн угля предназначена для нужд государственной Центрэнерго. Она прибудет в Украину уже на этой неделе, — рассказали в ДТЭК.

В компании напомнили, что в период за сентябрь-октябрь в страну прибыло примерно 356 тысяч тонн, в том числе, из Польши и Казахстана.

Переговоры о дополнительных поставках продолжаются.

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В Украине также проводят добычу угля. За январь-октябрь было добыто 13,7 млн тонн сырья марки Г.