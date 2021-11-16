Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит от США и Колумбии 470 тысяч тонн угля: озвучены сроки

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Вугілля

Семь грузовых судов доставят в Украину около 470 тысяч тонн угля для тепловых электростанций.

В ДТЭК подтвердили, что груз прибудет из Соединенных Штатов Америки и Колумбии — пять и два соответственно.

Каждая партия будет содержать 40-75 тысяч тонн угля. Ожидается, что два корабля будут в Украине уже в этом месяце, а остальные — в декабре и январе.

— Первая партия с 60 тысячами тонн угля предназначена для нужд государственной Центрэнерго. Она прибудет в Украину уже на этой неделе, — рассказали в ДТЭК.

В компании напомнили, что в период за сентябрь-октябрь в страну прибыло примерно 356 тысяч тонн, в том числе, из Польши и Казахстана.

Переговоры о дополнительных поставках продолжаются.

Читайте
Кабмин решил объединить Центрэнерго с угольными шахтами и передать их на приватизацию

В Украине также проводят добычу угля. За январь-октябрь было добыто 13,7 млн тонн сырья марки Г.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка