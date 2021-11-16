Україна отримає від США та Колумбії 470 тисяч тонн вугілля: озвучено терміни

Сім вантажних суден доставлять до України близько 470 тисяч тонн вугілля для теплових електростанцій.

У ДТЕК підтвердили, що вантаж прибуде зі Сполучених Штатів Америки та Колумбії – п’ять та два відповідно.

Кожна партія міститиме 40-75 тисяч тонн вугілля. Очікується, що два кораблі будуть в Україні вже цього місяця, а решта – у грудні та січні.

– Перша партія з 60 тисячами тонн вугілля призначена для потреб державного Центренерго. Вона прибуде до України вже цього тижня, – розповіли у ДТЕК.

У компанії нагадали, що в період за вересень-жовтень до країни прибуло приблизно 356 тисяч тонн, у тому числі з Польщі та Казахстану.

Переговори про додаткові поставки тривають.

В Україні також проводять видобуток вугілля. За січень-жовтень було видобуто 13,7 млн тонн сировини марки Г.