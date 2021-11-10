Кабинет министров Украины принял сегодня решение об объединении компании Центрэнерго с государственными угольными шахтами в единую структуру с целью дальнейшей приватизации.

Для этого Кабмин решил отказаться от принятого еще в 2014 году решения о ликвидации НАК Энергетическая компания Украины, которая в свое время являлась акционером компаний топливно-энергетического комплекса.

На базе НАК Энергетическая компания Украины и будет создана новая структура с участием Центрэнерго (государственной энергетической компании, занимающейся производством и поставкой электроэнергии) и шахт.

– Речь идет о том, чтобы государственную компанию Центрэнерго и государственные шахты объединить в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля Центрэнерго, а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации. Сегодняшнее решение касается возобновления работы предприятия Энергетическая компания Украины. И именно на базе этого предприятия будет проведено объединение, – объяснил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

При этом он заверил, что правительство не отказывается от планов приватизации Центрэнерго. По мнению Шмыгаля, создание новой объединенной компании, где есть и добыча угля, и генерация, только повысит интерес потенциальных покупателей во время открытого аукциона.

Согласно принятому Кабмином постановлению, отменяется решение о ликвидации Энергетической компании Украины. Ей передадут госпакет акций Центрэнерго, а также государственные угольные шахты.

– В дальнейшем компании предполагается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО Центрэнерго, после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Впоследствии 100% акций этой объединенной компании станут объектом большой приватизации.

Следует отметить, что Кабмин еще в октябре 2020 года утвердил план по созданию нового акционерного общества с участием Центрэнерго и государственных угледобывающих предприятий. Теперь правительство определилось, на базе какой компании это будут делать.

В июне стало известно, что Фонд государственного имущества отложил приватизацию шести находящихся в собственности государства облэнерго и Одесского припортового завода. Тогда же отмечалось, что приватизация Центрэнерго должна состояться в первом квартале 2022 года.

В то же время в Украине есть список из сотен предприятий, не подлежащих приватизации. Среди них – Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины.