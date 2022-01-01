По данным экспертов, рынок горючего в 2022 году останется по-прежнему нестабильным. На цены на автогаз, бензин и дизтопливо могут повлиять множество факторов – как внешних, так и внутренних, украинских.

От чего именно будет зависеть формирование цены в следующем году, какие факторы повлияют на стоимость топлива и чего ожидать водителям в новом, 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.

В целом на рынке нефтепродуктов не принято давать четкие цифры по цене на топливо на такой большой период, как целый год, подчеркивает эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он напомнил, какой была ситуация в уже уходящем, 2021 году.

– Мы стартовали с цены в $50 за баррель, сейчас заканчиваем с ценой почти $80. То есть стоимость возросла в 1,5 раза. Никто этого не прогнозировал. И я уже не говорю о ковидном 2020 году, когда вообще сначала было $60, потом было $15, потом снова $40 до конца года. Это просто такая иллюстрация насчет этих долговременных прогнозов, – пояснил он.

Куюн рассказал, что в 2020-м, когда начинался коронавирус, прогнозировали, как именно это повлияет на цены на нефть, и утверждали, что понадобятся годы на то, чтобы рынок смог восстановиться.

– Посмотрите: прошел год и у нас есть цена выше, чем до Covid-19. До пандемии было $60 за баррель, сейчас – $80. А потому прогнозировать — это дело, мягко говоря, неблагодарное, – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что сейчас мы можем сказать, с какими исходными данными входим в 2022-й.

Так, цена на топливо в Украине зависит от ряда факторов, среди которых – мировые цены на энергоносители, на нефть, на нефтепродукты. Куюн подчеркнул, что четко прогнозировать цены в условиях нестабильности рынка очень сложно, но есть некоторые маркеры.

– К примеру, мы видим, что когда цена дошла до $85 за баррель – это было в ноябре 2021-го, – против этого начали протестовать крупнейшие потребители, такие как Соединенные Штаты, Япония, Китай и несколько других стран, которые являются крупными потребителями. Цена после этого упала до $75. Соответственно, мы видим, что это – заметная точка: $85 за баррель это много, коридор $70-80 – более-менее устраивает всех. Поэтому, если цена в нем удержится, автоматически это будет означать, что мы будем иметь такую цену, как сегодня. То есть она не должна измениться, – считает топливный эксперт.

Но есть еще внутренние, украинские факторы, напоминает Куюн. В частности, речь о курсе валют.

– И я вижу, что большинство банкиров и инвестиционных компаний прогнозируют, что гривна будет слабеть. Средний курс я видел где-то на уровне 28,5 грн за доллар. Это почти на гривну ниже, чем сегодня. Если так будет, соответственно, к ценам на топливо нужно будет тоже добавить где-то от 80 коп. до 1 грн, – сказал Сергей Куюн.

Он добавил, что если исходить из тех данных, которые есть сегодня по нефти и валютному рынку, то цена может вырасти в 2022 году на 1 грн за литр.

– Но есть вероятность погрешности, и очень-очень многое может повлиять. Это и политические события, и военные действия, и даже погодные какие-то катаклизмы, когда нефтедобывающие страны страдают. Но если не будет каких-то “экстримов”, то видим такую картину, – резюмировал эксперт.

Директор Научно-технического центра Психея, кандидат технических наук Геннадий Рябцев объяснил, что существует четыре основных фактора, которые определяют розничные цены на нефтепродукты. И их следует учитывать, анализируя и прогнозируя цены на топливо в 2022-м.

Первая группа факторов – цена нефтепродуктов на границе.

– Украина завозит три четверти от потребления нефтепродуктов. Это означает, что изменение цен на границе где-то через 11-12 дней приводит к росту стоимости нефтепродуктов на заправках. Приблизительно 1% изменения цены будет означать 10 коп. изменения цены в розницу – это работает как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, – пояснил он.

Вторая группа факторов, по словам Рябцева – коммерческий курс национальной валюты.

– Так, поскольку эти три четверти покупаются за евро и в евро же оплачивается акцизный налог в пересчете по курсу Национального банка, то изменение курса национальной валюты приблизительно на 10 коп. через 10 дней может привести к изменению цен где-то на 7-8 коп., – отметил эксперт.

Он добавил, что если первый фактор совпадает с ослаблением национальной валюты, тогда те 10 коп. и еще 7-8 коп. суммируются, и увеличение цены становится больше. Если же они идут в противоположных направлениях, изменения цены может и не быть.

Третья группа факторов, как заявил эксперт, это спрос.

– Когда спрос растет – например, летом или во время посевной либо жатвы, тогда у нас цены обычно выше, чем зимой, при плохой погоде. Если спрос уменьшается во время мертвого сезона (на новогодние праздники. – Ред.), тогда обычно цены или снижаются, или остаются стабильными, – констатировал Рябцев.

И четвертая группа факторов – это вмешательство государства в функционирование рынка.