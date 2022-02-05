Способны взорваться над целью: на Черниговщине проходят учения с британскими NLAW

На Черниговщине украинские военные учебного центра Десна начали интенсивные учения с применением ручных противотанковых ракетных комплексов (РК) NLAW.
Об этом говорится в публикации командования Сухопутных войск ВСУ 5 февраля.
– Идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях, – отметили в ВСУ.
Ранее стало известно, что в середине января Британия передала Украине несколько партий военной помощи.
В нее входили, в частности, противотанковые РК NLAW, которые разработали в компании SAAB (Швеция) совместно с британским отделением Thales.
Такое оружие может поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.
Активация этого противотанкового комплекса и открытие огня занимают от 2 до 3 секунд.
Ракеты NLAW могут взрываться не только при попадании в цель, но и над ней, так как обладают инерционным и магнитным взрывателями.
Комплекс имеет довольно небольшой вес: около 12,5 кг. Это позволяет привлекать к их использованию всего одного военного, что ускоряет и облегчает ведение боя.
NLAW предназначены в первую очередь для уничтожения бронетранспортеров, бронированных машин, а также танков.
Такое оружие должно помочь украинским военным в том, чтобы дать отпор в случае нового вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины.