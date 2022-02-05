Здатні вибухнути над ціллю: на Чернігівщині проходять навчання з британськими NLAW

На Чернігівщині українські військові навчального центру Десна розпочали інтенсивні навчання із застосуванням ручних протитанкових ракетних комплексів (РК) NLAW.
Про це йдеться у публікації командування Сухопутних військ ЗСУ 5 лютого.
– Іде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах, – зазначили у ЗСУ.
Раніше стало відомо, що у середині січня Британія передала Україні кілька партій військової допомоги.
До неї входили, зокрема, протитанкові РК NLAW, які розробили у компанії SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням Thales.
Така зброя може вражати цілі на відстані від 20 до 800 метрів.
Активація цього протитанкового комплексу та відкриття вогню займають від 2 до 3 секунд.
Ракети NLAW можуть вибухати не тільки при попаданні в ціль, але і над нею, оскільки мають інерційний і магнітний підривники.
Комплекс має досить невелику вагу: близько 12,5 кг. Це дозволяє залучати до їх використання лише одного військового, що прискорює та полегшує ведення бою.
NLAW призначена в першу чергу для знищення бронетранспортерів, броньованих машин, а також танків.
Така зброя має допомогти українським військовим у тому, щоби дати відсіч у разі нового вторгнення військ Російської Федерації на територію України.