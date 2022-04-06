Основные ресурсы государства направляем на нужды ВСУ и СБУ – Шмыгаль

Украина пытается финансово и организационно обеспечить украинскую армию, уже более 40 дней защищающую мирных жителей от российских войск. Это направление является ключевым в работе правительства в условиях военного положения, подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство приняло решение о выделении дополнительных средств украинским войскам и спецслужбам. Речь идет о 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны.

Премьер-министр Украины отметил, что эти деньги выделяют на заработные платы, технику, техническое вооружение, топливо и другие необходимые вещи для успешной защиты нашего государства.

– Выделяем Министерству обороны и Службе безопасности Украины средства из резервного фонда. Это деньги на зарплаты, технику, оружие, топливо и все необходимое для наших защитников. Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды, — подчеркнул он.

Денис Шмыгаль сообщил, что сразу несколько государств предложили свою бесплатную помощь в лечении и реабилитации наших военных и мирных жителей. Правительство утвердило соответствующий документ, который поможет быстро и правильно организовать весь процесс.