Основні ресурси держави направляємо на потреби ЗСУ та СБУ – Шмигаль

Україна намагається фінансово та організаційно забезпечити українську армію, яка вже понад 40 днів захищає мирних жителів від російських військ. Цей напрям є ключовим у роботі уряду в умовах воєнного стану, наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення про виділення додаткових коштів українським військам та спецслужбам. Йдеться про 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони.

Прем’єр-міністр України зазначив, що ці гроші виділяють на заробітні плати, техніку, технічне озброєння, пальне та інші необхідні речі для успішного захисту нашої держави.

– Виділяємо Міністерству оборони та Службі безпеки України кошти з резервного фонду. Це гроші на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби, – наголосив він.

Денис Шмигаль повідомив, що одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових та мирних жителів. Уряд затвердив відповідний документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес.